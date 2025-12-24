Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Макрон и Рютте отметили прогресс в работе "коалиции желающих"

    Другие страны
    • 24 декабря, 2025
    • 21:56
    Макрон и Рютте отметили прогресс в работе коалиции желающих

    Президент Франции Эмманюэль Макрон провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    Как передает Report, об этом Макрон написал в соцсети Х.

    "Я поговорил с Марком Рютте, чтобы обсудить ситуацию в Украине и прогресс работы, осуществляемой в рамках "коалиции желающих", - отметил он.

    Также Макрон сообщил о планах европейских стран продолжать оказывать поддержку Украине в рамках урегулирования российско-украинского конфликта.

    "С начала января в Париже мы продолжим прилагать усилия с целью предоставления Украине надежных гарантий безопасности, которые являются необходимым условием для достижения прочного и долгосрочного мира.

    Поскольку Россия продолжает свою агрессию, Украина продолжает бороться и демонстрировать стойкость. Она может рассчитывать на нашу непоколебимую поддержку сейчас и в будущем", - говорится в публикации.

    Эмманюэль Макрон Марк Рютте российско-украинская война
    Лента новостей