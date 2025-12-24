Макрон и Рютте отметили прогресс в работе "коалиции желающих"

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Как передает Report, об этом Макрон написал в соцсети Х.

"Я поговорил с Марком Рютте, чтобы обсудить ситуацию в Украине и прогресс работы, осуществляемой в рамках "коалиции желающих", - отметил он.

Также Макрон сообщил о планах европейских стран продолжать оказывать поддержку Украине в рамках урегулирования российско-украинского конфликта.

"С начала января в Париже мы продолжим прилагать усилия с целью предоставления Украине надежных гарантий безопасности, которые являются необходимым условием для достижения прочного и долгосрочного мира.

Поскольку Россия продолжает свою агрессию, Украина продолжает бороться и демонстрировать стойкость. Она может рассчитывать на нашу непоколебимую поддержку сейчас и в будущем", - говорится в публикации.