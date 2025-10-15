Ərdoğan: "Akkuyu" AES-də tezliklə elektrik enerjisi istehsalına başlanacaq
Region
- 15 oktyabr, 2025
- 21:45
Tezliklə "Akkuyu" Atom Elektrik Stansiyasında (AES) elektrik enerjisi istehsalına başlanacaq.
"Report" Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Nazirlər Kabinetinin iclasının yekunlarına dair xalqa və hökumətə müraciətində deyib.
"Çox yaxında "Akkuyu" Atom Elektrik Stansiyasında elektrik enerjisi istehsalına başlayacağıq. Amma bu sahədə başqa layihələrimiz də var. Bizi gözdən salmağa çalışan müxalifətin tənqidlərinə məhəl qoymayaraq, nüvə enerjisinə sərmayə qoymağa davam edəcəyik", - Ərdoğan vurğulayıb.
Bundan əvvəl Türkiyənin energetika naziri Alparslan Bayraktar bəyan edib ki, Ankara stansiyanın dörd reaktorundan birincisini 2026-cı ildə istismara vermək niyyətindədir.
Son xəbərlər
21:58
FIBA Çempionlar Liqası: "Sabah" əsas mərhələnin ikinci oyununda da uduzubKomanda
21:45
Ərdoğan: "Akkuyu" AES-də tezliklə elektrik enerjisi istehsalına başlanacaqRegion
21:45
Foto
Azərbaycanda ilk dəfə "Qarabağ Kuboku" - Milli Mətbəx İrsi Çempionatı təşkil olunubMədəniyyət siyasəti
21:25
NATO ölkələrinin yarıdan çoxu PURL proqramına qoşulmağa hazırdırDigər ölkələr
21:11
Ermənistanın Araqatsotn yeparxiyasının 13 ruhanisi saxlanılıb - YENİLƏNİB-3Region
21:00
Gürcüstanda nümayişlər zamanı qaydaların pozulmasına görə cəzalar sərtləşdirilirRegion
20:56
Azərbaycanın üzgüçülük millisinin baş məşqçisi yeni vəzifəyə təyin edilibFərdi
20:49
Rusiya neft şirkətlərinin iştirak etdiyi Azərbaycan və Qazaxıstan layihələri Britaniyanın sanksiyalarından azad edilibEnergetika
20:44