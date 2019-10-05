​Эрдоган допустил принятие решения по операции в Сирии в ближайшие дни

Турция может принять решение о проведении военной операции на севере Сирии в ближайшие дни.

Как передает Report, об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед функционерами Партии справедливости и развития.

"Мы провели подготовку, выполнили планы действий, дали необходимые инструкции. Может быть, сегодня или завтра мы примем такое решение, будем вести эту операцию как на земле, так и с воздуха", - цитирует Эрдогана РИА Новости.

Целью операции станет очистка приграничной с Турцией территории Сирии от сил самообороны сирийских курдов, а также создание там зоны безопасности.