Эрдоган: Действующая Конституция Турции полностью утратила свой смысл

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что текст действующей конституции Турции полностью утратил свой смысл.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что действующая Конституция Турции полностью утратила свой смысл.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN Turk, об этом он написал в предисловии к книге, посвященной смене Конституции.

По его словам, новая конституция должна быть либеральной и отражать интересы всех слоев общества.

"Несмотря на то, что за прошедший период в действующую Конституцию были внесены изменения, она все еще несет следы государственного переворота между строк. хотя с течением времени в текст вносились изменения. Турция, занимающая важное место в своем регионе и в мире, не заслуживает такой Конституции, принятой по итогам государственного переворота", - сказал турецкий лидер.

Действующая конституция Турции была принята 7 ноября 1982 года спустя два года после военного переворота. Нынешнее правительство Турции ставит одной из основных задач смену так называемой "конституции переворота" на "гражданскую".