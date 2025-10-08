Эрдоган: Страны ОТГ предпринимают шаги по увеличению расходов на оборону и безопасность

Члены Организации тюркских государств (ОТГ) предпринимают шаги по увеличению расходов на оборону и в сфере безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в самолете по возвращении из Азербайджана после саммита ОТГ.

Он отметил, что ОТГ - уже не просто культурный союз, а стратегическая платформа для солидарности.

По словам президента Турции, глобальная напряженность влияет на всех и особенно на страны-члены ОТГ, учитывая их близость к зонам конфликтов.

"Мы обсуждаем многомерное сотрудничество, включая разведку, безопасность границ и кибербезопасность. В мире наблюдается тенденция к увеличению расходов на оборону и продвижению в сфере безопасности. Как члены ОТГ, мы также предпринимают шаги в данном направлении", - сказал он.