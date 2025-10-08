Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Эрдоган: Страны ОТГ предпринимают шаги по увеличению расходов на оборону и безопасность

    В регионе
    • 08 октября, 2025
    • 12:52
    Эрдоган: Страны ОТГ предпринимают шаги по увеличению расходов на оборону и безопасность

    Члены Организации тюркских государств (ОТГ) предпринимают шаги по увеличению расходов на оборону и в сфере безопасности.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в самолете по возвращении из Азербайджана после саммита ОТГ.

    Он отметил, что ОТГ - уже не просто культурный союз, а стратегическая платформа для солидарности.

    По словам президента Турции, глобальная напряженность влияет на всех и особенно на страны-члены ОТГ, учитывая их близость к зонам конфликтов.

    "Мы обсуждаем многомерное сотрудничество, включая разведку, безопасность границ и кибербезопасность. В мире наблюдается тенденция к увеличению расходов на оборону и продвижению в сфере безопасности. Как члены ОТГ, мы также предпринимают шаги в данном направлении", - сказал он.

    Эрдоган генсек ОТГ оборона безопасность
    Türkiyə lideri: TDT üzvləri müdafiə xərclərini artırmaq üçün addımlar atır

    Последние новости

    13:04

    Молдова утвердила военную стратегию на 10 лет

    Другие страны
    13:04

    Тюркские государства подпишут меморандум в сфере градостроительства

    Внешняя политика
    13:04

    Абу Бакер: Халяльный бизнес станет драйвером "зеленого перехода" к 2040 году

    Бизнес
    13:03

    Страны ОТГ подтвердили поддержку развитию Зангезурского коридора

    Внешняя политика
    13:02

    Страны ОТГ в 2026 году произведут совместный спутник

    Внешняя политика
    13:02

    Страны ОТГ подпишут Договор о стратегическом партнерстве

    Внешняя политика
    13:00

    Фон дер Ляйен вновь призвала ЕС ответить единством и решимостью на гибридную войну РФ

    Другие страны
    12:59

    Президент Азербайджана принял председателя парламента Хорватии

    Другие
    12:58

    В Баку состоится второе заседание руководителей оборонно-промышленных ведомств стран ОТГ

    Внешняя политика
    Лента новостей