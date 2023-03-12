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Эрдоган: Число жертв землетрясений в Турции достигло 48 тыс.

Эрдоган: Число жертв землетрясений в Турции достигло 48 тыс. Не менее 48 тыс. человек погибли в результате произошедших в феврале землетрясений в Турции.
В регионе
12 марта 2023 г. 21:01
Эрдоган: Число жертв землетрясений в Турции достигло 48 тыс.

Не менее 48 тыс. человек погибли в результате произошедших в феврале землетрясений в Турции.

Как передает Report, об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в наиболее пострадавшей от стихии провинции Хатай.

"Число жертв составило 48 тыс., более 115 тыс. пострадали. 50 тыс. зданий разрушены. И нет другой такой страны, которая бы могла настолько же быстро среагировать на такое масштабное бедствие", - сказал он.

В субботу власти заявляли, что число погибших составляло 47 975.

Эрдоган отметил, что с первых часов после землетрясения власти мобилизовали все имеющиеся силы на ликвидацию последствий и разбор завалов. При этом существенными препятствиями были снег, холод и разрушенные дороги. "100 стран направили нам помощь, прислали тысячи спасателей. Я безмерно благодарен им", - подчеркнул президент.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Zəlzələ zamanı həlak olanların sayı 48 min nəfərə çatıb"

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