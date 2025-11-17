Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В регионе
    • 17 ноября, 2025
    • 20:22
    Эрдоган: Азербайджан и Грузия оказали всевозможную помощь после крушения турецкого самолета

    Азербайджан и Грузия мобилизовали все возможности для оказания помощи после крушения турецкого самолета.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к народу после заседания Кабинета министров.

    "Соседние страны сотрудничали по всем вопросам, связанным с крушением самолета. В краткие сроки были найдены тела погибших и "черный ящик" воздушного судна", - сказал он.

    Эрдоган добавил, что причина инцидента будет установлена после проверки бортового самописца.

    Напомним, что 11 ноября самолет C-130, направлявшийся в Турцию из Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. Находившиеся на его борту 20 военнослужащих погибли.

    Ərdoğan: Azərbaycan və Gürcüstan təyyarə qəzası baş verən andan bütün imkanlarını səfərbər etdi

    Лента новостей