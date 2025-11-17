İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Ərdoğan: Azərbaycan və Gürcüstan təyyarə qəzası baş verən andan bütün imkanlarını səfərbər etdi

    Region
    • 17 noyabr, 2025
    • 20:17
    Ərdoğan: Azərbaycan və Gürcüstan təyyarə qəzası baş verən andan bütün imkanlarını səfərbər etdi

    Azərbaycan və Gürcüstan təyyarə qəzası baş verən andan bütün imkanlarını səfərbər etdi.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra xalqa müraciətində deyib.

    "Qonşu ölkələr təyyarə qəzası ilə bağlı bütün məsələlərdə əməkdaşlıq etdilər. Qısa müddətdə təyyarədə həlak olan şəxsi heyətin nəşləri və avialaynerin "qara qutusu" tapıldı", - o bildirib.

    Ərdoğan əlavə edib ki, "qara qutu"nun təhlilindən sonra hadisənin səbəbi müəyyənləşəcək.

    Qeyd edək ki, noyabrın 11-də Gürcüstan ərazisində Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus "C130" tipli hərbi yük təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Təyyarənin qalıqları Xolaqiri monastırının yaxınlığındakı dik yamaclara səpələnib və yerli sakinlər tərəfindən aşkar edilib. Təyyarədə olan 20 nəfərin hamısı həlak olub. Onların nəşi tapılıb və Türkiyəyə göndərilib.

    Azərbaycan Türkiyə Gürcüstan Rəcəb Tayyib Ərdoğan
    Эрдоган: Азербайджан и Грузия оказали всевозможную помощь после крушения турецкого самолета

    Son xəbərlər

    20:28
    Foto

    Azərbaycanın daha bir təmsilçisi İslamiadada medal qazanıb

    Fərdi
    20:28

    Niderland Prokurorluğu təxminən 50 nəfərin keyfiyyətsiz dərmanlar səbəbindən ölümünü araşdırır

    Digər ölkələr
    20:23

    Türkiyə Prezidenti: Cənubi Qafqazın inkişafı üçün bundan sonra da öhdəmizə düşəni edəcəyik

    Region
    20:21
    Foto

    Elektron Təhlükəsizlik Xidməti "WhatsApp" istifadəçilərinə xəbərdarlıq edib

    İKT
    20:17

    Ərdoğan: Azərbaycan və Gürcüstan təyyarə qəzası baş verən andan bütün imkanlarını səfərbər etdi

    Region
    20:11
    Foto

    Azərbaycan hərbi nümayəndə heyəti NATO-nun Müdafiə Kollecində olub

    Xarici siyasət
    20:10

    Makron: Aİ və ABŞ Rusiyaya qarşı sanksiyaların gücləndirilməsi üzərində birgə işləyir

    Digər ölkələr
    19:54
    Foto

    Yalçın Rəfiyev: Azərbaycan emissiyaları 40 % azaltmağı 15 il daha tez öhdəsinə götürür

    COP29
    19:50
    Foto

    Bakıda "Euronews"un yerli ofisi açılıb

    Media
    Bütün Xəbər Lenti