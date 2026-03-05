Эрдоган: Авиаудары Ирана по странам региона чреваты расширением конфликта

Турция обеспокоена ударами иранских беспилотников по Нахчывану.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на ифтаре.

Он напомнил, что ранее поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудил с ним удары иранских дронов по Нахчывану.

Эрдоган осудил авиаудары Ирана по странам региона, отметив, что они чреваты расширением конфликта.