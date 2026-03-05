Эрдоган: Авиаудары Ирана по странам региона чреваты расширением конфликта
В регионе
- 05 марта, 2026
- 22:20
Турция обеспокоена ударами иранских беспилотников по Нахчывану.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на ифтаре.
Он напомнил, что ранее поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудил с ним удары иранских дронов по Нахчывану.
Эрдоган осудил авиаудары Ирана по странам региона, отметив, что они чреваты расширением конфликта.
Esnaf ve Sanatkârlar ile İftar https://t.co/dH0RMJXhlJ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 5, 2026
