Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Эрдоган: Авиаудары Ирана по странам региона чреваты расширением конфликта

    В регионе
    • 05 марта, 2026
    • 22:20
    Эрдоган: Авиаудары Ирана по странам региона чреваты расширением конфликта

    Турция обеспокоена ударами иранских беспилотников по Нахчывану.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на ифтаре.

    Он напомнил, что ранее поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудил с ним удары иранских дронов по Нахчывану.

    Эрдоган осудил авиаудары Ирана по странам региона, отметив, что они чреваты расширением конфликта.

    Реджеп Тайип Эрдоган Иран Азербайджан Удар по аэропорту Нахчывана
    Видео
    Ərdoğan: Türkiyə İranın Naxçıvana dron hücumundan narahatlıq duyub
    Ты - Король

    Последние новости

    22:25

    ООН: Удары Ирана по Нахчывану являются явным нарушением суверенитета Азербайджана

    Внешняя политика
    22:23

    Шахбаз Шариф выразил серьезное беспокойство по поводу ударов Ирана по Азербайджану

    Внешняя политика
    22:21

    Зарубежные СМИ широко осветили заявления президента Ильхама Алиева об атаке Ирана на Азербайджан - ДАЙДЖЕСТ

    Медиа
    22:20
    Видео

    Эрдоган: Авиаудары Ирана по странам региона чреваты расширением конфликта

    В регионе
    22:15

    Трое пострадавших при ударах иранских БПЛА по Нахчывану выписаны домой

    Здоровье
    22:14

    МИД Черногории: Атаки иранских дронов на Нахчыван представляют угрозу для всего региона

    Внешняя политика
    22:09

    Бизнесмен Мерчант заявил об иранском следе в заговоре против Трампа

    Другие страны
    22:03
    Фото

    Госкомитет Азербайджана организовал ифтар в турецком Ыгдыре

    Религия
    21:56

    Испания осудила удары Ирана по Нахчывану

    Внешняя политика
    Лента новостей