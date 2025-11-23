Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Путиным 24 ноября

    В регионе
    • 23 ноября, 2025
    • 16:06
    Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Путиным 24 ноября

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным 24 ноября.

    Как сообщает Report, об этом турецкий лидер заявил на пресс-конференции в рамках саммита G20 в ЮАР.

    "На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил нашу страну с визитом. Завтра же я планирую провести телефонный разговор с Путиным", - отметил турецкий лидер.

    По словам Эрдогана, несмотря на то, что на двусторонних встречах в рамках саммита G20 подробно обсуждались пути завершения российско-украинской войны, Анкара сосредоточена на продолжении усилий по достижению прочного мира.

    Он заявил, что также намерен в ходе запланированного разговора с Путиным поднять вопрос о возобновлении договоренностей по инициативе зернового коридора от Европы до Африки.

