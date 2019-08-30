Эрдоган: Анкара ведет переговоры с Москвой о поставках Су-57

Москва и Анкара ведут переговоры о поставках российских истребителей Су-57.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган журналистам.

"Переговоры ведутся, они будут продолжаться. После МАКС-2019 в России остались представители наших министерств, которые там работают. Мы будем действовать, положив на стол переговоров наши условия по кредитованию и совместному производству", - сказал турецкий президент.

Он добавил, если Вашингтон не изменит свою позицию по поставкам Турции истребителей F-35, Анкара будет "искать выход из этой ситуации".