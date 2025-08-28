Зеленский и Эрдоган обсудили гарантии безопасности Украины - ОБНОВЛЕНО

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали сегодняшнего разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Report, об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, стороны обсудили дальнейшие дипломатические шаги и гарантии безопасности. Зеленский подчеркнул важность диалога в формате лидеров как единственно эффективного способа поиска решений и выразил благодарность Турции за поддержку Украины.

"Украина готова говорить в формате лидеров, потому что это единственный действенный формат. И, к сожалению, именно Россия уклоняется от этого и продолжает войну. Много говорили о гарантиях безопасности. Сейчас над разработкой каждого конкретного компонента работают советники по вопросам национальной безопасности, на следующей неделе вся конфигурация будет на бумаге", - говорится в публикации.

По словам Зеленского, турецкая сторона подключает к процессу своего министра обороны, чтобы определить, как именно Турция может помочь в обеспечении безопасности, включая ситуацию в Черном море.

16:59

Президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

Как передает Report, об этом сообщили в канцелярии турецкого президента.

Сообщается, что Эрдоган заявил, что Турция готова всецело содействовать контактам между Украиной и РФ на высоком уровне.

"Президент Эрдоган отметил перспективу справедливого урегулирования российско-украинской войны, отметив необходимость укрепления и продолжения переговоров между двумя сторонами, подтвердил готовность Турции сделать все возможное для содействия контактам на высоком уровне, которые проложат путь к миру", - сообщили в канцелярии.