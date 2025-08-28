    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Зеленский и Эрдоган обсудили гарантии безопасности Украины - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    • 28 августа, 2025
    • 18:55
    Зеленский и Эрдоган обсудили гарантии безопасности Украины - ОБНОВЛЕНО

    Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали сегодняшнего разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Как передает Report, об этом он написал в своем телеграм-канале.

    По его словам, стороны обсудили дальнейшие дипломатические шаги и гарантии безопасности. Зеленский подчеркнул важность диалога в формате лидеров как единственно эффективного способа поиска решений и выразил благодарность Турции за поддержку Украины.

    "Украина готова говорить в формате лидеров, потому что это единственный действенный формат. И, к сожалению, именно Россия уклоняется от этого и продолжает войну. Много говорили о гарантиях безопасности. Сейчас над разработкой каждого конкретного компонента работают советники по вопросам национальной безопасности, на следующей неделе вся конфигурация будет на бумаге", - говорится в публикации.

    По словам Зеленского, турецкая сторона подключает к процессу своего министра обороны, чтобы определить, как именно Турция может помочь в обеспечении безопасности, включая ситуацию в Черном море.

    16:59

    Президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

    Как передает Report, об этом сообщили в канцелярии турецкого президента.  

    Сообщается, что Эрдоган заявил, что Турция готова всецело содействовать контактам между Украиной и РФ на высоком уровне.

    "Президент Эрдоган отметил перспективу справедливого урегулирования российско-украинской войны, отметив необходимость укрепления и продолжения переговоров между двумя сторонами, подтвердил готовность Турции сделать все возможное для содействия контактам на высоком уровне, которые проложат путь к миру", - сообщили в канцелярии.

    #Турция   #Украина   #Реджеп Тайип Эрдоган   #Владимир Зеленский   #Россия   #переговоры  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Ərdoğan: Ankara Kiyev və Moskva arasında yüksək səviyyəli əlaqələrə yardım etməyə hazırdır
    Английская версия Английская версия
    Erdogan: Ankara ready to help high-level contacts between Kyiv, Moscow

    Последние новости

    21:32
    Фото

    Состоялось очередное заседание суда по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана

    Внутренняя политика
    21:28

    Белый дом: Трамп выступит 23 сентября на Генассамблее ООН

    Другие страны
    21:21
    Фото

    Киев после ракетных ударов России - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Внешняя политика
    21:21

    В Гяндже задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений 31-летнему мужчине

    Происшествия
    21:14

    Лига чемпионов: Определились все соперники "Карабаха" в общем этапе - ОБНОВЛЕНО-3

    Футбол
    21:04

    Генсек ООН отправится в Китай для участия в саммите ШОС

    Другие страны
    20:44

    Киев запросил экстренное заседание Совбеза ООН по безопасности в Украине

    Другие страны
    20:42

    В санатории Нафталана произошел смертельный случай

    Происшествия
    20:37

    ЕС предложил отмену тарифов на американские промышленные товары и морепродукты

    Другие страны
    Лента новостей