Эрдоган: Аль-Баб блокирован, следующая цель "столица" ИГИЛ Ракка

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Сирийский город Аль-Баб, занятый группировкой ИГИЛ, взят в кольцо, и следующей задачей турецкой армии и ее союзников станет захват Ракки — так называемой столицы ИГИЛ.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, в настоящее время Аль-Баб полностью блокирован, и в городе идут бои.

«После того, как стратегически значимый комплекс городской больницы был очищен от террористов ДАЕШ, полное освобождение города - это дело ближайшего времени. Террористы покидают город», — подчеркнул глава турецкого государства.

По его словам, Турция делает все возможное для создания безопасной зоны в Сирии площадью 4-5 тысяч квадратных километров.

«Цель операции "Щит Евфрата" — создание в Сирии безопасной зоны площадью четыре-пять тысяч квадратных километров… После очистки Аль-Баба от ДАЕШ актуализируется вопрос освобождения Мюнбича и Ракки, о чем мы ведем обсуждения с новой администрацией Белого дома», — добавил Эрдоган.