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Эрдоган: 14 мая некоторых из них мы отправим на пенсию

Эрдоган: 14 мая некоторых из них мы отправим на пенсию "14 мая некоторых из них мы отправим на пенсию. Вы наверное знаете, о ком идет речь".
В регионе
7 мая 2023 г. 19:58
Эрдоган: 14 мая некоторых из них мы отправим на пенсию

"14 мая некоторых из них мы отправим на пенсию. Вы наверное знаете, о ком идет речь".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в Стамбуле.

"Если жители Стамбула скажут "да" на выборах, то некоторых из них мы отправим на пенсию", - сказал глава государства.

Во время митинга Эрдоган, раскритиковавший своего главного оппонента на выборах Кемаля Кылычдароглу, обвинил его в сговоре с террористическими организациями: "Мы не допустим, чтобы Кылычдароглу расколол нашу страну".

В то же время, отмечая Экрема Имамоглу, избранного мэром Стамбула в 2019 году, президент Турции указал, что ему следует "преподать необходимый урок" на следующих муниципальных выборах, которые состоятся в 2024 году.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Mayın 14-də bəziləri təqaüdə yollanacaq”

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