Эр-Рияд сформировал исламскую военную коалицию для борьбы с террором

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия сформировала исламскую военную коалицию из 34 стран по борьбе с терроризмом, передает агентство Рейтер со ссылкой на государственный саудовский телеканал Arabiya TV.

"Саудовская Аравия объявила о создании исламского военного альянса из 34 стран для борьбы с терроризмом", — передает телеканал.

Объединенный командный оперативный центр будет базироваться в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Из стран Аравийского полуострова в военном союзе будут участвовать Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Кувейт, Йемен.

Из африканских стран в коалицию войдут Бенин, Чад, Того, Тунис, Джибути, Сенегал, Судан, Сьерра-Леоне, Сомали, Габон, Гвинея, Коморские Острова, Кот-д'Ивуар, Ливия, Мали, Египет, Марокко, Мавритания, Нигер и Нигерия.

Кроме того, участниками объединения станут Иордания, Палестина, Ливан, Турция, Пакистан, Бангладеш, Мальдивы и Малайзия.

Иран, шиитское государство и главный соперник Саудовской Аравии в регионе, в коалицию не вошел. Также в списке отсутствуют такие страны региона с преимущественно мусульманским населением, как Сирия, Ирак и Оман.