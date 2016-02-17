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    Эр-Рияд и Анкара призвали прекратить атаки на мирное население в Сирии

    Президент и король обеспокоены ухудшением гуманитарной ситуации в регионе

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и король Саудовской Аравии Салман бен Абдель в телефонном разговоре обсудили сирийский конфликт. Как сообщает Report, об этом передает Reuters со ссылкой на источники в правительстве Турции.

    Политики сошлись во мнении, что ситуация с "атаками российских и правительственных войск Сирии к северу от Алеппо" является тревожной. Кроме того, они пришли к заключению, что конфликт в Сирии не может быть решен при правлении Башара Асада.

    Президент и король также призвали к прекращению атак на гражданское население, что ухудшает гуманитарную ситуацию в регионе.

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