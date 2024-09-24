О нас

Эмомали Рахмон пригласил Масуда Пезешкиана посетить Душанбе

Эмомали Рахмон пригласил Масуда Пезешкиана посетить Душанбе Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил иранского коллегу Масуда Пезешкиана посетить Душанбе.
В регионе
24 сентября 2024 г. 13:14
Эмомали Рахмон пригласил Масуда Пезешкиана посетить Душанбе

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил иранского коллегу Масуда Пезешкиана посетить Душанбе.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Сообщается, что Рахмон и Пезешкиан встретились в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Стороны уделили большое внимание развитию сотрудничества в приоритетных секторах экономики и торговли, расширению научно-образовательных связей и укреплению культурно-гуманитарного взаимодействия.

"Для последовательной реализации намеченных планов были признаны важными Долгосрочная программа торгово-экономического сотрудничества двух стран до 2030 года, практическое сотрудничество в рамках Совместной межправительственной комиссии и привлечение возможностей Совместного инвестиционного комитета", - сказано в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Казахстан направил свыше 600 тыс. долларов на ликвидацию последствий паводка
Казахстан направил свыше 600 тыс. долларов на ликвидацию последствий паводка
24 сентября 2024 г. 13:10
В грузинские школы с преподаванием на азербайджанском языке доставлены учебники
ФотоВ грузинские школы с преподаванием на азербайджанском языке доставлены учебники
24 сентября 2024 г. 12:54
Норвегия выделила почти 9 млн евро на эвакуацию и лечение украинцев в Европе
Норвегия выделила почти 9 млн евро на эвакуацию и лечение украинцев в Европе
24 сентября 2024 г. 12:34
В СК России назвали причину крушения легкомоторного самолета на Алтае
В СК России назвали причину крушения легкомоторного самолета на Алтае
24 сентября 2024 г. 11:55
Зеленский и замгоссекретаря США обсудили подготовку энергосистемы Украины к зиме
Зеленский и замгоссекретаря США обсудили подготовку энергосистемы Украины к зиме
24 сентября 2024 г. 11:39
КС Армении рассмотрит положение о работе комиссий по делимитации границы с Азербайджаном
КС Армении рассмотрит положение о работе комиссий по делимитации границы с Азербайджаном
24 сентября 2024 г. 10:58
Мирзоян: Армения заинтересована в подписании мирного договора с Азербайджаном
Мирзоян: Армения заинтересована в подписании мирного договора с Азербайджаном
24 сентября 2024 г. 10:55
Ялчын Рафиев обсудил с коллегой из РФ повестку COP29
Ялчын Рафиев обсудил с коллегой из РФ повестку COP29
23 сентября 2024 г. 21:29
Представители МИД Армении и ФРГ обсудили мирный договор между Баку и Ереваном
Представители МИД Армении и ФРГ обсудили мирный договор между Баку и Ереваном
23 сентября 2024 г. 20:44
Задержанный бывший адвокат Эльман Пашаев обжаловал арест
Задержанный бывший адвокат Эльман Пашаев обжаловал арест
23 сентября 2024 г. 19:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi