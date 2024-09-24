Эмомали Рахмон пригласил Масуда Пезешкиана посетить Душанбе

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил иранского коллегу Масуда Пезешкиана посетить Душанбе.
Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Сообщается, что Рахмон и Пезешкиан встретились в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Стороны уделили большое внимание развитию сотрудничества в приоритетных секторах экономики и торговли, расширению научно-образовательных связей и укреплению культурно-гуманитарного взаимодействия.
"Для последовательной реализации намеченных планов были признаны важными Долгосрочная программа торгово-экономического сотрудничества двух стран до 2030 года, практическое сотрудничество в рамках Совместной межправительственной комиссии и привлечение возможностей Совместного инвестиционного комитета", - сказано в сообщении.