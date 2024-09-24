Эмомали Рахмон пригласил Масуда Пезешкиана посетить Душанбе

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил иранского коллегу Масуда Пезешкиана посетить Душанбе.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил иранского коллегу Масуда Пезешкиана посетить Душанбе.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Сообщается, что Рахмон и Пезешкиан встретились в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Стороны уделили большое внимание развитию сотрудничества в приоритетных секторах экономики и торговли, расширению научно-образовательных связей и укреплению культурно-гуманитарного взаимодействия.

"Для последовательной реализации намеченных планов были признаны важными Долгосрочная программа торгово-экономического сотрудничества двух стран до 2030 года, практическое сотрудничество в рамках Совместной межправительственной комиссии и привлечение возможностей Совместного инвестиционного комитета", - сказано в сообщении.