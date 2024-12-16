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Эмин Агаларов намерен построить туристический центр Sea Breeze в Узбекистане

Эмин Агаларов намерен построить туристический центр Sea Breeze в Узбекистане Предприниматель Эмин Агаларов презентовал президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву проект международного туристического центра Sea Breeze Uzbekistan в Бостанлыкском районе Ташкентской области.
В регионе
16 декабря 2024 г. 22:22
Эмин Агаларов намерен построить туристический центр Sea Breeze в Узбекистане

Предприниматель Эмин Агаларов презентовал президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву проект международного туристического центра Sea Breeze Uzbekistan в Бостанлыкском районе Ташкентской области.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Э.Агаларов и ряд других крупных инвестиционных компаний выразили готовность построить международный туристический центр Sea Breeze Uzbekistan на берегу Чарвакского водохранилища.

По данным пресс-службы, глава государства Мирзиёев поддержал это предложение, отметив необходимость проектирования и поэтапного строительства центра на основе передового международного опыта. Он дал указание создать комиссию во главе с премьер-министром и разработать правовые основы реализации проекта, а также содействовать решению инфраструктурных вопросов.

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Версия на азербайджанском языке Emin Ağalarov Özbəkistanda “Sea Breeze” turizm mərkəzi tikmək niyyətindədir

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