Эмин Агаларов намерен построить туристический центр Sea Breeze в Узбекистане

Предприниматель Эмин Агаларов презентовал президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву проект международного туристического центра Sea Breeze Uzbekistan в Бостанлыкском районе Ташкентской области.

Предприниматель Эмин Агаларов презентовал президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву проект международного туристического центра Sea Breeze Uzbekistan в Бостанлыкском районе Ташкентской области.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Э.Агаларов и ряд других крупных инвестиционных компаний выразили готовность построить международный туристический центр Sea Breeze Uzbekistan на берегу Чарвакского водохранилища.

По данным пресс-службы, глава государства Мирзиёев поддержал это предложение, отметив необходимость проектирования и поэтапного строительства центра на основе передового международного опыта. Он дал указание создать комиссию во главе с премьер-министром и разработать правовые основы реализации проекта, а также содействовать решению инфраструктурных вопросов.