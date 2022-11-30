Эльчин Мирзабейли: Политические режимы в Иране и Армении по сути одинаковые

Политические режимы в Иране и Армении по сути одинаковые.

Политические режимы в Иране и Армении по сути одинаковые.

Как сообщает Report, об этом политический аналитик, эксперт Эльчин Мирзабейли сказал на общественных обсуждениях в Баку, посвященных осушению озера Урмия.

Он отметил, что Иран также совершает экологический террор:

"Они ничем не отличаются от армян и повторяют действия армянского режима. Наши соотечественники в Южном Азербайджане страдают от иранского режима. Согласно статистическим данным, в настоящее время в Иране действуют 50 армянских школ. Армянский язык преподается углубленно. В документах, представленных в ООН, нет ни одного факта, подтверждающего преподавание азербайджанского языка на территории Южного Азербайджана и в целом на территории государства, ныне именуемого Иран".