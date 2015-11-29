​Эльдара Рязанова подключили к аппарату искусственного дыхания

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Медики приняли решение подключить кинорежиссёра Эльдара Рязанова к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Как передает Report со ссылкой на телеканал LifeNews, причиной стали появившиеся у Рязанова трудности с дыханием.

Режиссёр находится в сознании, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

О госпитализации Рязанова в одну из московских клиник стало известно 21 ноября. Решение было принято в связи с тем, что его состояние ухудшилось по ряду жизненных показателей.

Режиссёра Эльдара Рязанова выписали из больницы, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

7 октября главный врач 1-й градской больницы Алексей Свет заявил о госпитализации Рязанова, отметив, что «у него ничего не нашли».

Режиссёр уже не первый раз попадает в больницу в последнее время. В начале августа 2015 года его привезли в кардиоцентр им. А. Н. Бакулева с инфарктом, он также обращался к медикам в сентябре, а в октябре был госпитализирован, однако вскоре Рязанова выписали.