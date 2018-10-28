Экзитпол Edison Research: Зурабишвили - 40%, Вашадзе 40%, Бакрадзе - 10%

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили набирает 40%, Григол Вашадзе - 40%, Давид Бакрадзе - 10%, согласно экзитполу, который провела американская компания Edison Research по заказу грузинской телекомпании Rustavi2.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, Саломе Зурабишвили поддерживает правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия".

Григол Вашадзе является членом бывшей правящей партии "Единое национальное движение", идейным вдохновителем которой является Михаил Саакашвили. На президентских выборах он представляет интересы оппозиционного объединения "Сила в единстве".

Давид Бакрадзе баллотируется на пост президента от партии "Европейская Грузия – движение за свободу". Эту партию создали бывшие яркие фигуры "Нацдвижения", которые решили отколоться от партии из-за разногласий с Саакашвили.