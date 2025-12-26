Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Экспорт IT-услуг Казахстана по итогам года может достичь $1 млрд

    В регионе
    • 26 декабря, 2025
    • 16:12
    Экспорт IT-услуг Казахстана по итогам года может достичь $1 млрд

    Экспорт IT-услуг из Казахстана ожидается на уровне $1 млрд по итогам текущего года.

    Как передает Report, об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев.

    Отметим, что в 2023 году в Казахстане была обозначена стратегическая цель довести экспорт IT-услуг до $1 млрд к 2026 году. Этот ориентир был зафиксирован в послании президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева.

    Казахстан IT IT-услуги Жаслан Мадиев

    Последние новости

    16:43

    МИД: Для подписания мирного соглашения Армения должна изменить конституцию и выполнить обязательства по TRIPP

    Внешняя политика
    16:38

    Байрамов: Несмотря на напряженность, диалог между Баку и Москвой в 2025 году сохранялся - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    16:33

    Судебный процесс по делу Рубена Варданяна перенесен на 30 декабря

    Внутренняя политика
    16:33

    Беларусь получила очередную партию истребителей Су-30СМ2

    В регионе
    16:26

    Число погибших при взрыве в мечети в Сирии увеличилось до 8 - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    16:24

    Глава МИД: Как западные страны могли выдать десятилетнюю визу сепаратисту?

    Внешняя политика
    16:23

    Паралимпийский комитет в 2026 году представит новый логотип

    Индивидуальные
    16:18

    В Израиле подозреваемый совершил серию нападений: два человека погибли, один ранен

    Другие страны
    16:15

    Байрамов: Турция координирует с Азербайджаном свои действия в нормализации отношений с Арменией

    Внешняя политика
    Лента новостей