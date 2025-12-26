Экспорт IT-услуг Казахстана по итогам года может достичь $1 млрд

Экспорт IT-услуг из Казахстана ожидается на уровне $1 млрд по итогам текущего года.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев.

Отметим, что в 2023 году в Казахстане была обозначена стратегическая цель довести экспорт IT-услуг до $1 млрд к 2026 году. Этот ориентир был зафиксирован в послании президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева.