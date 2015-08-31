Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В январе-июле 2015 года по сравнению с январем-июлем 2014 года объем экспорта из Грузии в Азербайджан понизился на 55% (на 186,2 миллиона долларов) и составил около 151,6 миллиона долларов — 6,9% от общего объема экспорта Грузии. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в Национальной службе статистики Грузии (Грузстат).
Экспорт автомобилей из Грузии в Азербайджан сократился почти в 4 раза. Так, в январе-июле 2015 года из Грузии в Азербайджан легковые автомобили были экспортированы на сумму 46 миллионов долларов, что на 121,1 миллиона долларов меньше чем за январь-июль 2014 года.
За отчетный период в Азербайджан лечебные средства были экспортированы на сумму 19 миллионов долларов, что на 2,3 миллиона долларов больше чем за январь-июль 2014 года.
За отчетный период зафиксировано также понижение объемов импорта из Азербайджана в Грузию. В январе-июле 2015 года по сравнению с январем-июлем 2014 года объем импорта из Азербайджана в Грузию понизился 9,1% и составил около 316,1 миллиона долларов — 4,4% от общего объема импорта Грузии.
За отчетный период из Азербайджана в Грузию было импортировано 150,1 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов на сумму 79,4 миллиона долларов, что на 56,2 миллиона долларов меньше, чем за январь-июль 2014 года.
За отчетный период импорт электроэнергии составил более 7,1 миллиона долларов, что на 5,1 миллиона долларов больше, чем за январь-июль 2014 года.
В январе-июле 2015 года Азербайджан находится на втором месте среди стран основных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот Грузии с Азербайджаном за данный период составил 468 миллионов долларов, что на 32% меньше, чем за январь-июль 2014 года. Оборот с Азербайджаном составил 5% от всего внешнеторгового оборота Грузии.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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