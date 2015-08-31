Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В январе-июле 2015 года по сравнению с январем-июлем 2014 года объем экспорта из Грузии в Азербайджан понизился на 55% (на 186,2 миллиона долларов) и составил около 151,6 миллиона долларов — 6,9% от общего объема экспорта Грузии. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в Национальной службе статистики Грузии (Грузстат).

Экспорт автомобилей из Грузии в Азербайджан сократился почти в 4 раза. Так, в январе-июле 2015 года из Грузии в Азербайджан легковые автомобили были экспортированы на сумму 46 миллионов долларов, что на 121,1 миллиона долларов меньше чем за январь-июль 2014 года.

За отчетный период в Азербайджан лечебные средства были экспортированы на сумму 19 миллионов долларов, что на 2,3 миллиона долларов больше чем за январь-июль 2014 года.

За отчетный период зафиксировано также понижение объемов импорта из Азербайджана в Грузию. В январе-июле 2015 года по сравнению с январем-июлем 2014 года объем импорта из Азербайджана в Грузию понизился 9,1% и составил около 316,1 миллиона долларов — 4,4% от общего объема импорта Грузии.