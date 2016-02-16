Эксперты стран СНГ обсудили сотрудничество в области использования возобновляемых источников энергии

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Москве состоялось заседание экспертной группы по согласованию проекта Положения о Координационно-аналитическом центре СНГ по использованию возобновляемых источников энергии.

Как сообщает Report со ссылкой на исполнительный комитет СНГ, заседание прошло под председательством заместителя директора департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Беларуси Владимира Комашко.

Участники заседания сочли целесообразным продолжить проработку вопроса о Координационно-аналитическом центре СНГ по использованию возобновляемых источниках энергии и проекта Положения о нем. Принято решение просить Исполнительный комитет Электроэнергетического совета СНГ рассмотреть в рамках совета проект Положения о Центре и представить его в Исполнительный комитет СНГ с целью дальнейшего рассмотрения документа высшими органами СНГ.