Эксперты МАГАТЭ посетят Иран

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Ирана проведут 9 марта в Тегеране очередной раунд консультаций по спорным вопросам ядерной программы ИРИ.

Как отмечает Report со ссылкой на Reuters, с этой целью представители агентства отправятся в Иран.

Делегацию будет возглавлять заместитель генерального директора структуры Теро Варьйоранта.

Напомним, что ранее глава МАГАТЭ Юкия Амано призвал иранскую сторону ускорить ответы на спорные вопросы по поводу ядерной программы страны.