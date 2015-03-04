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    Эксперты МАГАТЭ посетят Иран

    Юкия Амано призвал иранскую сторону ускорить ответы на спорные вопросы по поводу ядерной программы страны

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Ирана проведут 9 марта в Тегеране очередной раунд консультаций по спорным вопросам ядерной программы ИРИ. 

    Как отмечает Report со ссылкой на Reuters, с этой целью представители агентства отправятся в Иран. 

    Делегацию будет возглавлять заместитель генерального директора структуры Теро Варьйоранта. 

    Напомним, что ранее глава МАГАТЭ Юкия Амано призвал иранскую сторону ускорить ответы на спорные вопросы по поводу ядерной программы страны. 

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