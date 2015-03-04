Эксперты МАГАТЭ посетят Иран

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Ирана проведут 9 марта в Тегеране очередной раунд консультаций по спорным вопросам ядерной программы ИРИ.
Как отмечает Report со ссылкой на Reuters, с этой целью представители агентства отправятся в Иран.
Делегацию будет возглавлять заместитель генерального директора структуры Теро Варьйоранта.
Напомним, что ранее глава МАГАТЭ Юкия Амано призвал иранскую сторону ускорить ответы на спорные вопросы по поводу ядерной программы страны.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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