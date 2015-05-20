Хаменеи: ​Эксперты МАГАТЭ не будут допущены на иранские военные объекты

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ "Никакие инспекции экспертов МАГАТЭ на военные объекты Ирана допущены не будут".

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи, выступая перед выпускниками Военного университета имени имама Хусейна.

"Никакие инспекции экспертов МАГАТЭ на военные объекты Ирана допущены не будут. Иностранные государства призывают к проведению опросов среди иранских ученых-ядерщиков во время инспекций МАГАТЭ. Фактически они призывают не к опросам, а к допросам наших ученых. Иран не допустит подобных опросов", - заявил духовный лидер Ирана.