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    Хаменеи: ​Эксперты МАГАТЭ не будут допущены на иранские военные объекты

    Духовный лидер ИРИ: Иран не допустит подобных опросов

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ "Никакие инспекции экспертов МАГАТЭ на военные объекты Ирана допущены не будут". 

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи, выступая перед выпускниками Военного университета имени имама Хусейна.

    "Никакие инспекции экспертов МАГАТЭ на военные объекты Ирана допущены не будут. Иностранные государства призывают к проведению опросов среди иранских ученых-ядерщиков во время инспекций МАГАТЭ. Фактически они призывают не к опросам, а к допросам наших ученых. Иран не допустит подобных опросов", - заявил духовный лидер Ирана.

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