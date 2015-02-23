Эксперты ЕС оценят подготовку Грузии к либерализации визового режима

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Оценочная миссия экспертов Евросоюза 23-27 февраля посетит Грузию и подготовит отчет о выполнении страной обязательств, предусмотренных третьим и четвертым блоками Плана действий либерализации визового режима с ЕС. Об этом, как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, заявил спикер МИД Грузии Давид Кереселидзе.

Третий блок Плана действий включает в себя вопросы общественного порядка и безопасности, а четвертый – внешние отношения и защиту прав человека.

"Встречи экспертов, в основном, состоятся в прокуратуре, Аппарате инспектора по защите персональных данных, министерстве юстиции, а также в аппарате госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия с участием других компетентных ведомств. Миссия посмотрит, как Грузия выполняет взятые на себя обязательства", - заявил Кереселидзе на брифинге.