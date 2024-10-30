Эксперт: Узбекистан открывает новые возможности для инвесторов

В Узбекистане состоялись парламентские выборы и власти ожидают, что новый парламент будет поддерживать реформы президента Шавката Мирзиёева, направленные на модернизацию экономики.

В Узбекистане состоялись парламентские выборы и власти ожидают, что новый парламент будет поддерживать реформы президента Шавката Мирзиёева, направленные на модернизацию экономики.

Об этом в интервью Report заявил узбекский политолог Шерзодхон Кудратходжа.

Политолог отметил, что от нового парламента ждут оперативного принятия законов для поддержки реформ, особенно с учетом того, что среди избранных депутатов много профессионалов, способных поднять уровень законотворчества и помочь экономике выйти на новый этап.

"Новый парламент нужен для реализации новой национальной идеи, которую назвали "Новый Узбекистан". Перед депутатами стоит конкретная задача: создать новую законотворческую базу, чтобы устранить все преграды для проводимых в стране реформ", - пояснил он.

Он отметил, что от нового парламента ждут оперативности и мобильности в принятии новых законов, которые нужны для скорейшей трансформации узбекского общества.

"У нас двухпалатный парламент, в котором Сенат будет более компактным и будет представлять регионы. Нижняя палата должна стать мобильной. В списках победивших на выборах депутатах я вижу, что есть экономисты, политологи, профессура. На мой взгляд, они смогут создать такие законы, которые выведут Узбекистан на более высокий уровень", - подчеркнул политолог.

Узбекистан с населением около 40 миллионов человек развивается стремительными темпами, отметил он. Власти фокусируются на здравоохранении и образовании, чтобы обеспечить здоровое и образованное будущее поколение, сказал Кудратходжа.

За последние семь лет со сменой национальной модели развития ВВП страны вырос почти в 2,5 раза - с $38 до $100 миллиардов, и ожидается его дальнейший рост до $160 миллиардов за счет создания новых производств и рабочих мест.

“Узбекистан активно сотрудничает с Саудовской Аравией, Китаем, со всеми соседями по Центральноазиатскому региону, в том числе с Афганистаном, товарооборот с которым в последнее годы возрос в 10 раз - со 100 тысяч до одного миллиарда долларов США", - сказал он.

Узбекский рынок сегодня открыт для всех, так как нет однобокости в выборе инвесторов и партнеров, напротив, страна придерживается многовекторной политики.

Отвечая на вопрос о том, почему сегодня наблюдается большой приток арабских и китайских инвестиций, в то время, как европейские компании уступают свои позиции, он сказал: "Инвесторы из ЕС долго раздумывают, а нам нужно как можно быстрее строить свою экономику. У узбеков есть такая поговорка "Пока один раздумывал, другой сделал".

Узбекистан стремится жить в мире, сотрясаемом конфликтами и ищет собственный путь развития, подчеркнул Кудратходжа.

По его словам, Узбекистан также страна, через которую проходит прямой транзит в Афганистан, обладающий, в свою очередь, богатыми залежами полезных ископаемых.

"Сейчас на границе Узбекистана с Афганистаном создан огромный рынок, где афганцы могут находиться до 15 дней без визы, что позволить увеличить товарооборот до двух миллиардов долларов США. Здесь большие перспективы", - резюмировал узбекский эксперт.

Например, товарооборот с Афганистаном увеличился в 10 раз — до $1 миллиарда, и планируется его дальнейший рост”, - заявил эксперт.