О нас

Эксперт: Российские компании должны быть ограничены в покупке валюты в Казахстане

Эксперт: Российские компании должны быть ограничены в покупке валюты в Казахстане Российские компании-нерезиденты в Казахстане должны быть ограничены в покупке валюты, чтобы страна не превратилась в обменный пункт для российской экономики.
В регионе
6 января 2025 г. 17:31
Эксперт: Российские компании должны быть ограничены в покупке валюты в Казахстане

Российские компании-нерезиденты в Казахстане должны быть ограничены в покупке валюты, чтобы страна не превратилась в обменный пункт для российской экономики.

Об этом казахстанскому бюро Report сказал финансист Расул Рысмамбетов, комментируя падение курса национальной валюты Казахстана – тенге.

"Сегодня национальная валюта испытывает сильное давление со стороны российских игроков, которые имеют свои "дочки" на территории Казахстана. Нацбанк республики был вынужден ужесточить правила валютных операций, чтобы внешние игроки не спекулировали на разнице курсов", - подчеркнул Рысмамбетов.

Эксперт считает, что у Казахстана в нынешней ситуации есть два варианта решения вопроса: ужесточить свой валютный рынок или выйти из ЕАЭС. Однако второй путь по политическим мотивам не реалистичен. "Казахстан, скорей всего, не выйдет из ЕАЭС", - добавил он.

Рысмамбетов напомнил, что Нацбанк Казахстана с 2015 года перешел на режим плавающего курса тенге, то есть финансовый регулятор уже давно сократил степень своей поддержки нацвалюты. Ослабление тенге связано в том числе с влиянием ситуации на внешних рынках, считает он.

"На мой взгляд, курс доллара в 600 тенге маловероятен в текущем году. Прогнозы некоторых экспертов о курсе в тысячу тенге за доллар также нереалистичны", - добавил он.

По мнению финансиста, хорошей мерой для сдерживания курса могло бы стать активное внедрение цифрового тенге. "Российские компании, которые тут зарегистрированы как нерезиденты, должны быть ограничены в покупке валюты. Казахстан не может быть обменным пунктом для российской экономики", - резюмировал Рысмамбетов.

Напомним, в Казахстане в ноябре 2024 года курс доллара США впервые за всю историю независимости страны перевалил за 500 тенге. На днях президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает нецелесообразным "сжигание золотовалютных резервов ради сильного тенге" и добавил, что есть предложения о переходе к более управляемому курсу.

По данным Нацбанка Казахстана, по итогам декабря курс тенге ослаб на 2,5%, до 525,10 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 262 до 254 млн долларов США.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
6 января 2025 г. 11:20
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi