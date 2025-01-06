Эксперт: Российские компании должны быть ограничены в покупке валюты в Казахстане

Российские компании-нерезиденты в Казахстане должны быть ограничены в покупке валюты, чтобы страна не превратилась в обменный пункт для российской экономики.

Российские компании-нерезиденты в Казахстане должны быть ограничены в покупке валюты, чтобы страна не превратилась в обменный пункт для российской экономики.

Об этом казахстанскому бюро Report сказал финансист Расул Рысмамбетов, комментируя падение курса национальной валюты Казахстана – тенге.

"Сегодня национальная валюта испытывает сильное давление со стороны российских игроков, которые имеют свои "дочки" на территории Казахстана. Нацбанк республики был вынужден ужесточить правила валютных операций, чтобы внешние игроки не спекулировали на разнице курсов", - подчеркнул Рысмамбетов.

Эксперт считает, что у Казахстана в нынешней ситуации есть два варианта решения вопроса: ужесточить свой валютный рынок или выйти из ЕАЭС. Однако второй путь по политическим мотивам не реалистичен. "Казахстан, скорей всего, не выйдет из ЕАЭС", - добавил он.

Рысмамбетов напомнил, что Нацбанк Казахстана с 2015 года перешел на режим плавающего курса тенге, то есть финансовый регулятор уже давно сократил степень своей поддержки нацвалюты. Ослабление тенге связано в том числе с влиянием ситуации на внешних рынках, считает он.

"На мой взгляд, курс доллара в 600 тенге маловероятен в текущем году. Прогнозы некоторых экспертов о курсе в тысячу тенге за доллар также нереалистичны", - добавил он.

По мнению финансиста, хорошей мерой для сдерживания курса могло бы стать активное внедрение цифрового тенге. "Российские компании, которые тут зарегистрированы как нерезиденты, должны быть ограничены в покупке валюты. Казахстан не может быть обменным пунктом для российской экономики", - резюмировал Рысмамбетов.

Напомним, в Казахстане в ноябре 2024 года курс доллара США впервые за всю историю независимости страны перевалил за 500 тенге. На днях президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает нецелесообразным "сжигание золотовалютных резервов ради сильного тенге" и добавил, что есть предложения о переходе к более управляемому курсу.

По данным Нацбанка Казахстана, по итогам декабря курс тенге ослаб на 2,5%, до 525,10 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 262 до 254 млн долларов США.