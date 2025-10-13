Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Эксперт: Население Армении к 2040 году может сократиться до менее 2,5 млн человек

    В регионе
    • 13 октября, 2025
    • 14:06
    К 2040 году численность населения Армении может сократиться до менее чем 2,5 млн человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Armenia, такой прогноз сделал экономист Сурен Парсян.

    По его словам, страна в кратчайшие сроки должна предпринять меры по решению демографических проблем.

    "Люди покидают страну, потому что не могут обеспечить себе достойные условия жизни, а также не чувствуют себя в безопасности. Однако мы сталкиваемся с серьезными демографическими вызовами: стареющее население, снижение рождаемости и высокая миграция", - подчеркнул Парсян.

    Экономист предупредил, что сокращение населения - это не только социальный, но и стратегический вызов для страны.

    Население Армении на конец 2024 году превышало 3,03 млн человек.

