Эксперт: Население Армении к 2040 году может сократиться до менее 2,5 млн человек
В регионе
- 13 октября, 2025
- 14:06
К 2040 году численность населения Армении может сократиться до менее чем 2,5 млн человек.
Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Armenia, такой прогноз сделал экономист Сурен Парсян.
По его словам, страна в кратчайшие сроки должна предпринять меры по решению демографических проблем.
"Люди покидают страну, потому что не могут обеспечить себе достойные условия жизни, а также не чувствуют себя в безопасности. Однако мы сталкиваемся с серьезными демографическими вызовами: стареющее население, снижение рождаемости и высокая миграция", - подчеркнул Парсян.
Экономист предупредил, что сокращение населения - это не только социальный, но и стратегический вызов для страны.
Население Армении на конец 2024 году превышало 3,03 млн человек.
Последние новости
14:50
Аллахшукюр Пашазаде пригласил генсека ООН в АзербайджанВнешняя политика
14:49
ЕС значительно облегчает импорт ряда продукции АПК из УкраиныАПК
14:47
Президент Индонезии впервые посетит ИзраильДругие страны
14:46
Фото
В селе Баллыджа Ходжалинского района посажены миндальные деревьяЭкология
14:38
Нетаньяху поблагодарил Трампа за посредничество в Авраамских соглашенияхДругие страны
14:35
Нетаньяху: Трамп - самый близкий друг Израиля среди всех некогда бывших президентов СШАДругие страны
14:35
TƏBİB: С 8 октября от гриппа вакцинировались свыше 700 человекЗдоровье
14:34
В отчеты ПА НАТО включены положения, связанные с АзербайджаномВнешняя политика
14:33