Эксперт: "Голос Америки" и "Радио Свобода" ведут подрывную деятельность в Грузии

Редакции "Голос Америки" и "Радио Свобода" в Грузии в течение последних нескольких лет занимаются подрывной деятельностью.
Об этом грузинскому бюро Report сказал политический эксперт Гия Абашидзе.
По его словам, материалы этих организаций полностью совпадают с тем, что говорит радикальная оппозиция.
Абашидзе подчеркнул, что не может назвать их деятельность журналистикой, отметив, что эти медиа представляют серьезную угрозу государственности и демократии Грузии.
Эксперт положительно оценил инициативу Вашингтона о прекращении финансирования этих медиаструктур.