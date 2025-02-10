Эксперт: "Голос Америки" и "Радио Свобода" ведут подрывную деятельность в Грузии

Редакции "Голос Америки" и "Радио Свобода" в Грузии в течение последних нескольких лет занимаются подрывной деятельностью.

Редакции "Голос Америки" и "Радио Свобода" в Грузии в течение последних нескольких лет занимаются подрывной деятельностью.

Об этом грузинскому бюро Report сказал политический эксперт Гия Абашидзе.

По его словам, материалы этих организаций полностью совпадают с тем, что говорит радикальная оппозиция.

Абашидзе подчеркнул, что не может назвать их деятельность журналистикой, отметив, что эти медиа представляют серьезную угрозу государственности и демократии Грузии.

Эксперт положительно оценил инициативу Вашингтона о прекращении финансирования этих медиаструктур.