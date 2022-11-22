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Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана

Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана Администрация Байдена будет колебаться с введением новых санкций в отношении Ирана в связи с поставкой этой страной дронов в Россию. Основной причиной этого является продолжающаяся война между Россией и Украиной в Европе, также напряженные отношения США с
В регионе
22 ноября 2022 г. 12:46
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана

Будущее азербайджано-иранских отношений в значительной степени зависит от последующих внутренних событий в Иране.

Об этом Report заявил старший научный сотрудник Хадсоновского института Майкл Доран.

"Режим в Иране сейчас слабее, чем он был когда-либо, а Азербайджан - это восходящая мощь. Не знаю, как скоро это произойдет, но население Южного Азербайджана будет иметь более близкие отношения с Азербайджаном. Это будет хорошо не только для иранских азербайджанцев, не только для Азербайджана, но и для всего мира",- сказал он, призвав "молиться за мир и надеяться на будущие более близкие отношения между двумя странами".

Ученый также коснулся вопроса об поставках вооружения и БПЛА Ираном России. По его словам, администрация Байдена не торопится в нынешней обстановке с введением новых санкций в отношении Ирана в связи с поставкой этой страной вооружения в Россию. Продолжается война между Россией и Украиной, помимо этого у США сейчас напряженные отношения с Китаем.

"США не хочет обострять ситуацию с Ираном в настоящее время. Но военное сотрудничество Ирана с Россией сделает неизбежным применение санкций со стороны США в отношении ИРИ",- добавил он.

По мнению эксперта, Иран прекрасно понимает ценность своих БПЛА, баллистических ракет, так как это дает им военное преимущество в регионе. Более того, это дает ИРИ более сильную позицию в отношениях с США, до тех пор пока они не предпримут какие-либо военные меры в отношении этой страны.

"Баланс будет восстановлен только в случае военных действий США", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Amerikalı ekspert: “İrandakı rejim indi zəifdir, Azərbaycan isə yüksələn gücdür"
Версия на английском языке Expert: Azerbaijan to have closer relations with Azerbaijani population of Iran

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