Экс-замминистра юстиции Грузии вышел на свободу

Лидер политического союза "Стратегия Агмашенебели" в Грузии Георгий Вашадзе вышел из тюрьмы.

Как сообщает грузинское бюро Report, после освобождения Вашадзе заявил журналистам, что полон оптимизма и намерен построить в Грузии справедливое, свободное и развивающееся общество.

Касаясь важности единства среди оппозиционных сил, он отметил, что общая цель требует больше организованности и сотрудничества.

Отметим, что Тбилисский городской суд приговорил Георгия Вашадзе к семи месяцам лишения свободы за невыполнение требования парламентской временной следственной комиссии. Ему также запретили занимать государственные должности в течение двух лет.

23 апреля Тбилисский городской суд назначил Вашадзе залог в размере 50 000 лари (18,5 тыс. долларов - ред.) в качестве превентивной меры за неявку в следственную комиссию, который он внес в установленный законом срок.

Кроме того, прокуратура предъявила Георгию Вашадзе, а также другим лидерам оппозиции, обвинение в подрывной деятельности и саботаже конституционного порядка. Наряду с Вашадзе, фигурантами этого уголовного дела являются Михаил Саакашвили, Ники Гварамия, Никанор Мелия, Зураб Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

Напомним, что Георгий Вашадзе в 2010-2012 годах занимал пост заместителя министра юстиции Грузии.