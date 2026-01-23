Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Экс-замминистра юстиции Грузии вышел на свободу

    В регионе
    • 23 января, 2026
    • 12:25
    Экс-замминистра юстиции Грузии вышел на свободу

    Лидер политического союза "Стратегия Агмашенебели" в Грузии Георгий Вашадзе вышел из тюрьмы.

    Как сообщает грузинское бюро Report, после освобождения Вашадзе заявил журналистам, что полон оптимизма и намерен построить в Грузии справедливое, свободное и развивающееся общество.

    Касаясь важности единства среди оппозиционных сил, он отметил, что общая цель требует больше организованности и сотрудничества.

    Отметим, что Тбилисский городской суд приговорил Георгия Вашадзе к семи месяцам лишения свободы за невыполнение требования парламентской временной следственной комиссии. Ему также запретили занимать государственные должности в течение двух лет.

    23 апреля Тбилисский городской суд назначил Вашадзе залог в размере 50 000 лари (18,5 тыс. долларов - ред.) в качестве превентивной меры за неявку в следственную комиссию, который он внес в установленный законом срок.

    Кроме того, прокуратура предъявила Георгию Вашадзе, а также другим лидерам оппозиции, обвинение в подрывной деятельности и саботаже конституционного порядка. Наряду с Вашадзе, фигурантами этого уголовного дела являются Михаил Саакашвили, Ники Гварамия, Никанор Мелия, Зураб Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

    Напомним, что Георгий Вашадзе в 2010-2012 годах занимал пост заместителя министра юстиции Грузии.

    Георгий Вашадзе оппозиция Грузия Стратегия Агмашенебели уголовное дело
    Gürcüstanın sabiq ədliyyə nazirinin müavini azadlığa buraxılıb

    Последние новости

    12:57

    Начался суд по делу о хищениях в структурах НАНА

    Происшествия
    12:53

    Завтра в Азербайджане не ожидается осадков

    Экология
    12:51

    В Азербайджане предлагается внести засуху в список стихийных бедствий

    АПК
    12:50

    Зеленский: Документ о гарантии безопасности от США готов к подписанию

    В регионе
    12:42

    Риттер: Миссия ЕС уйдет с армянской границы после подписания мира между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    12:40

    4SIM и SOCAR организовали совместную сессию на Давосском форуме

    Энергетика
    12:38

    Надзор орган Армении: Проблем с качеством бензина из Азербайджана не зафиксировано

    В регионе
    12:35
    Фото

    В Баку представили книгу об армянской диаспоре на Ближнем Востоке

    Внутренняя политика
    12:26

    Стокгольмский арбитраж отклонил требования семьи арестованного Карапетяна

    В регионе
    Лента новостей