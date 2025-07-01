Экс-замминистра обороны РФ приговорен к 13 годам колонии общего режима

Суд в Москве признал экс-замминистра обороны России Тимура Иванова виновным в хищениях на сумму свыше 4 млрд рублей и приговорил его к 13 годам колонии общего режима.

Суд в Москве признал экс-замминистра обороны России Тимура Иванова виновным в хищениях на сумму свыше 4 млрд рублей и приговорил его к 13 годам колонии общего режима.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Ранее во вторник Московский городской суд приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима и штрафу в размере 100 млн рублей по итогам рассмотрения уголовного дела о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц".

По решению суда, у Иванова конфисковано 58 млн рублей, изъятые дома, а также 2,5 млн рублей, евро и доллары, обнаруженные на рабочем месте.

Второму фигуранту Антону Филатову дали 14 лет тюрьмы.

В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года, когда Иванов возглавлял АО "Оборонстрой", а Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистика", которая подчинялась напрямую первому фигуранту.