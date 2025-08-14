О нас

Экс-замглавы полиции Армении обвиняется в превышении должностных полномочий

Экс-замглавы полиции Армении обвиняется в превышении должностных полномочий Бывшему замглавы полиции Армении Саше Афяну вновь предъявлено обвинение по делу "мартовских событий" 2008 года, когда произошли масштабные столкновения между участниками акции и правоохранительными органами.
14 августа 2025 г. 12:29
Бывшему замглавы полиции Армении Саше Афяну вновь предъявлено обвинение по делу "мартовских событий" 2008 года, когда произошли масштабные столкновения между участниками акции и правоохранительными органами.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Генпрокуратура Армении.

По данным следствия, в 2008 году, будучи замначальника полиции, Афян, превысив должностные полномочия, распорядился силой и с применением спецсредств разогнать мирную акцию на площади Свободы.

В 2019 году ему было предъявлено обвинение, однако в 2020-м преследование прекратили из-за истечения срока давности. Позднее двое пострадавших заявили в прокуратуру, что не получали уведомления о прекращении дела в отношении Афяна.

Напомним, что армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяна в марте 2008 года проводила круглосуточные митинги и шествия в знак протеста против итогов президентских выборов, состоявшихся 19 февраля. 1-2 марта акции вылились в масштабные столкновения с правоохранительными органами. В результате погибли 10 человек, около 200 были ранены.

После "бархатной революции" 2018 года второму президенту Роберту Кочаряну были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя во время событий 2008 года. В апреле 2021 года он был оправдан, поскольку статью, по которой ему предъявили обвинение, КС посчитал противоречащей Конституции.

