Экс-военный проводит голодовку перед зданием минобороны Армении

Бывший армянский военнослужащий Мхитар Алумян протестует у здания министерства обороны Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, М.Алумян проводит голодовку со своими тремя детьми со вчерашнего дня.

Он требует предоставить ему работу.

Мхитар Алумян рассказал, что у них многодетная семья, его супруга с двумя детьми сейчас находится в Германии с целью лечения ребенка, а он воспитывает троих детей, у них нет дома, пенсии недостаточно, а Службой принудительного исполнения судебных актов наложен арест на имущество из-за непогашенных кредитов.