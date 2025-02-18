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Экс-президента Грузии закидали яйцами в аэропорту Тбилиси

Экс-президента Грузии закидали яйцами в аэропорту Тбилиси Экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили закидали яйцами в аэропорту Тбилиси после возвращения с Мюнхенской конференции по безопасности.
В регионе
18 февраля 2025 г. 12:08
Экс-президента Грузии закидали яйцами в аэропорту Тбилиси

Экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили закидали яйцами в аэропорту Тбилиси после возвращения с Мюнхенской конференции по безопасности.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

"Зурабишвили недавно стала мишенью группы анонимных активистов, когда она возвращалась с Мюнхенской конференции. Зурабишвили, как и Георгия Гахарию, забросали яйцами в тбилисском аэропорту", - сообщает телекомпания "Пирвели".

Накануне яйцами также забросали экс-премьера, лидера оппозиционной партии "Гахария - За Грузию" Георгия Гахария.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın sabiq prezidentinə Tbilisi aeroportunda yumurta atılıb

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