Экс-президента Грузии закидали яйцами в аэропорту Тбилиси

Экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили закидали яйцами в аэропорту Тбилиси после возвращения с Мюнхенской конференции по безопасности.

Экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили закидали яйцами в аэропорту Тбилиси после возвращения с Мюнхенской конференции по безопасности.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

"Зурабишвили недавно стала мишенью группы анонимных активистов, когда она возвращалась с Мюнхенской конференции. Зурабишвили, как и Георгия Гахарию, забросали яйцами в тбилисском аэропорту", - сообщает телекомпания "Пирвели".

Накануне яйцами также забросали экс-премьера, лидера оппозиционной партии "Гахария - За Грузию" Георгия Гахария.