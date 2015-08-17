​Экс-президент Румынии предложил провести референдум об объединении с Молдовой

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Бывший президент Румынии Траян Бэсеску выдвинул инициативу проведения референдума об объединении с Молдовой. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, выступая на конференции партии "Народное движение", он рассказал, что предлагал сделать это своим молдавским коллегам - Владимиру Воронину, Михаю Гимпу и нынешнему лидеру Николаю Тимофти.

Молдавские депутаты требуют от румынских политиков прекратить призывы к объединению стран.

"Шанс Молдовы попасть в ЕС - это объединение с Румынией. Я говорил и Воронину, и Гимпу, и Тимофти, что это решение для обоих государств", - сказал Бэсеску, который покинул свой пост в декабре прошлого года.

Он раскритиковал нынешнего румынского президента Клауса Иоханниса за то, что тот провозгласил главной целью страны присоединение к зоне евро. "Ничего смешнее не придумаешь. Обязательство по договору о присоединении к ЕС не может быть целью страны. Целью страны должно быть объединение Румынии с Молдовой", - заявил экс-президент.