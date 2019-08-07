Экс-президент Кыргызстана Атамбаев задержан - ОБНОВЛЕНО

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в штабе бывшего главы государства.

"Бойцы спецназа задержали Атамбаева и увезли его в неизвестном направлении", - сказал представитель штаба.

*** 19:12

Около 10 человек, по предварительным данным, получили ранения в ходе операции по задержанию экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в среду в штабе бывшего главы государства.

В числе пострадавших - один журналист.

Как заявил представитель штаба экс-президента, "несколько спецназовцев подобрались вплотную к дому Атамбаева, откуда слышатся выстрелы". По его словам, сторонники экс-президента по-прежнему пытаются оказывать сопротивление прибывшим для задержания Атамбаева сотрудникам спецподраздлений.