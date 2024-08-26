Экс-премьер России назвал сроки начала переговоров между США и РФ по Украине

США и Россия будут вести переговоры по Украине, но случится это уже после выборов американского президента.

США и Россия будут вести переговоры по Украине, но случится это уже после выборов американского президента.

Как передает Report , такое мнение в интервью ТАСС высказал экс-премьер РФ Сергей Степашин.

По его словам, в настоящее время в Европе нет никого, с кем можно было бы вести переговоры.

"Понятно, что разговаривать нам придется, скорее всего, после выборов США. В Европе переговорщиков сейчас я не вижу. Я со многими в Европе лидерами встречался, и будучи министром, и директором ФСБ, и председателем правительства. Ну разве можно Гельмута Коля сравнить с Шольцем? Даже Ангела Меркель посильнее. Или Макрон с его безумным открытием Олимпийских игр. Я встречался с Жаком Шираком, это были личности. Я уже не говорю про генерала де Голля. Поэтому - только Госдеп США, собственно, определяющий внешнюю финансовую и военную политику", - считает он.

По мнению собеседника агентства, США будут заинтересованы в этих переговорах, поскольку дальнейшее продолжение боевых действий на Украине им будет уже невыгодно.

Отметим, что в Вашингтоне неоднократно отвергали какие-либо переговоры без участия Украины.