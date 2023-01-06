В Махачкале после наезда автомобиля погиб экс-премьер Дагестана

Бывшего председателя правительства Дагестана Магомеда Абдулаева насмерть сбила машина.

Бывшего председателя правительства Дагестана Магомеда Абдулаева насмерть сбила машина.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел республики.

Авария произошла накануне вечером на улице Магомеда Гаджиева в Махачкале. Водитель легкового автомобиля ВАЗ-21214 сбил 61-летнего Абдулаева, который переходил дорогу вне установленной зоны.

Пострадавший скончался от полученных травм в больнице.

Магомед Абдулаев родился 18 июня 1961 года в Дагестане. Окончил юридический факультет Государственного дагестанского факультета, с 1998 года по 2000 годы был профессором кафедры теории права и государства Санкт-Петербургского государственного университета МВД. Занимал должность председателя правительства Республики Дагестан с 20 февраля 2010 по 30 января 2013 года.