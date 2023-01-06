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В Махачкале после наезда автомобиля погиб экс-премьер Дагестана

В Махачкале после наезда автомобиля погиб экс-премьер Дагестана Бывшего председателя правительства Дагестана Магомеда Абдулаева насмерть сбила машина.
В регионе
6 января 2023 г. 03:33
В Махачкале после наезда автомобиля погиб экс-премьер Дагестана

Бывшего председателя правительства Дагестана Магомеда Абдулаева насмерть сбила машина.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел республики.

Авария произошла накануне вечером на улице Магомеда Гаджиева в Махачкале. Водитель легкового автомобиля ВАЗ-21214 сбил 61-летнего Абдулаева, который переходил дорогу вне установленной зоны.

Пострадавший скончался от полученных травм в больнице.

Магомед Абдулаев родился 18 июня 1961 года в Дагестане. Окончил юридический факультет Государственного дагестанского факультета, с 1998 года по 2000 годы был профессором кафедры теории права и государства Санкт-Петербургского государственного университета МВД. Занимал должность председателя правительства Республики Дагестан с 20 февраля 2010 по 30 января 2013 года.

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Версия на азербайджанском языке Dağıstanın sabiq baş nazirini avtomobil vuraraq öldürüb

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