Экс-премьер Армении заплатит порядка 290 тыс. долларов штрафа

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ В результате проверок, осуществленных органами налоговой службы Армении на газозаправочных станциях, принадлежащих бывшему премьер-министру Овику Абрамяну, выявлены многочисленные нарушения. В результате этого на них был наложен штраф в 140 млн драмов (порядка 289 тыс. долларов), сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

По данным источника армянской газеты "Жаманак", Абрамян лично обратился к действующему премьер-министру Карену Карапетяну с просьбой сократить штраф, который снизился до 3 млн драмов (порядка 6 188 долларов). Однако, когда президент Серж Саргсян узнал об этом, то поручил провести повторные проверки, по результатам которых был наложен штраф уже в размере 160 млн драмов (порядка 330 тыс. долларов).

Именно такую сумму должен будет заплатить Абрамян за нанесенный государству ущерб.