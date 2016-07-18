​Экс-посол России в Турции: Москва и Анкара обречены на сотрудничество

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хорошо относится к России и понимает объективную близость обеих стран.

Как сообщает Report со ссылкой на КоммерсантЪ, об этом заявил бывший посол России в Турции Петр Стегний.

"...Я готов утверждать, что Эрдоган хорошо относится к России и понимает объективную близость и даже совпадение турецких и российских интересов на нынешнем крутом повороте региональной и мировой истории. У него явно присутствует ощущение того, что и Россия, и Турция - две евразийские державы, контролирующие жизненно важное для мировой экономики и политики пространство, стоящие на "срединной линии" между Азией и Европой...", - подчеркнул П.Стегний.

По его мнению, в российско-турецких отношениях присутствует большой запас прочности.

"Россия и Турция обречены на сотрудничество. Ведь отношения - это пирамида, в которой политика и культура базируются на экономике. У России много стран-партнеров, с которыми "рай в шалаше" - без развитого экономического фундамента. Турция - не из их числа: в российско-турецких отношениях немало бизнес-интересов", - отметил бывший посол.

По его словам, Эрдоган намерен превратить свою страну в энергетический хаб на границе Европы и Азии.

"Так что в строительстве нефте- и газопроводов Турция заинтересована не меньше России", - отметил П.Стегний.