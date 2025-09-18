Экс-охранника Исмаилова приговорили к 14,5 года колонии по делу Руссо

Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего охранника Тельмана Исмаилова Тархана Эльдукаева, обвиняемого в покушении на певца Авраама Руссо в 2006 году и в пособничестве в покушении на убийство бизнесменов Гуршумовых, к 14,5 года колонии общего режима.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Суд постановил приговорить Тархана Эльдукаева к 14,5 года колонии общего режима, переквалифицировать уголовное дело на ст. 102 УК РСФСР, а также частично удовлетворить гражданский иск Гуршумова на 2,5 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Прокурор просил приговорить Эльдукаева к 15 годам лишения свободы.

Адвокат Руслан Закалюжный сообщил, что приговор Эльдукаеву чрезмерно суровый и несправедливый, и будет обжалован. Он сказал, что по эпизоду в отношении Руссо его подзащитный полностью оправдан, а в иске Руссо отказано.