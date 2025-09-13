Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Экс-министру обороны Грузии грозит до 12 лет тюрьмы

    В регионе
    • 13 сентября, 2025
    • 12:03
    Экс-министру обороны Грузии грозит до 12 лет тюрьмы

    Прокуратура Грузии предъявила бывшему министру обороны страны Джуаншеру Бурчуладзе обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и легализации незаконных доходов.

    Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на прокуратуру.

    Согласно информации, расследование велось Управлением по борьбе с коррупцией Службы государственной безопасности. По данным следствия, Бурчуладзе, находясь на должности министра обороны в 2023 году, злоупотреблял своими полномочиями в интересах близких родственников.

    Кроме того, утверждается, что бывший министр проводил различные операции для сокрытия своих незаконных доходов. В январе 2025 года он вместе с супругой приобрел недвижимость в Испании за 544 тыс. евро. Сообщается, что для сокрытия происхождения этой суммы в Грузии был заключен фиктивный договор купли-продажи. Также Бурчуладзе не указал данное имущество в декларации в марте 2025 года.

    Бывшему министру предъявлены обвинения по статье 194 (легализация незаконных доходов) и статье 332 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Грузии. Закон предусматривает за эти деяния наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

    Прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста. Расследование продолжается в Службе государственной безопасности Грузии.

    Gürcüstanda sabiq müdafiə nazirinə korrupsiya və səlahiyyətlərdən sui-istifadə ittihamı irəli sürülüb

