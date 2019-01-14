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    Экс-министру обороны Армении предъявлено обвинение по делу 1 марта

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Бывшему министру обороны Армении Сейрану Оганяну предъявлено обвинение по делу 1 марта.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила начальник отдела по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

    "Обвинение предъявлено в рамках дела о массовых беспорядках", - сказала она.

    Ранее сообщалось, что экс-министр обороны Армении и экс-глава Генштаба Сейран Оганян, который во время событий 1-2 марта 2008 года был начальником Генштаба ВС, обвиняется в свержении конституционного строя.

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