Экс-министру обороны Армении предъявлено обвинение по делу 1 марта

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Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Бывшему министру обороны Армении Сейрану Оганяну предъявлено обвинение по делу 1 марта.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила начальник отдела по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян.
"Обвинение предъявлено в рамках дела о массовых беспорядках", - сказала она.
Ранее сообщалось, что экс-министр обороны Армении и экс-глава Генштаба Сейран Оганян, который во время событий 1-2 марта 2008 года был начальником Генштаба ВС, обвиняется в свержении конституционного строя.
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