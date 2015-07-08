​Экс-министр обороны Латвии Раймондс Вейонис вступил в должность президента

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Бывший министр обороны Латвии Раймондс Вейонис вступил в среду в должность президента республики. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, он принес присягу перед избравшим его в начале июня Сеймом (парламентом) страны.

После присяги в парламенте началась церемония награждения нового президента государственными наградами Латвии. Затем Вейонис примет участие в возложении цветов на Братском кладбище и к главному монументу страны - памятнику Свободы. В полдень состоится символическая церемония передачи президентского поста в резиденции главы государства. После этого у Вейониса предусмотрена инаугурация. От традиционного инаугурационного бала новоиспеченный президент отказался.

Раймондс Вейонис избран на этот пост тайным голосованием в сейме Латвии 3 июня. Его кандидатуру поддержали 55 депутатов из 100.

Вейонис родился в 1966 году в Псковской области. В 2006 году был впервые избран депутатом сейма, многие годы занимал пост министра окружающей среды и регионального развития. После состоявшихся осенью прошлого года парламентских выборов в Латвии занял кресло главы оборонного ведомства.

Согласно латвийскому законодательству, президента выбирают депутаты сейма прямым тайным голосованием. Он выполняет только представительские функции, вся полнота исполнительной власти принадлежит правительству, а законодательной - парламенту. Одно и то же лицо не может занимать пост главы государства более восьми лет.

Срок полномочий бывшего президента Латвии Андриса Берзиньша истек 7 июля. Ранее он заявил, что по личным причинам не будет баллотироваться на второй срок.