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    ​Экс-министр обороны Латвии Раймондс Вейонис вступил в должность президента

    Новый глава государства принес присягу в Сейме Латвии

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Бывший министр обороны Латвии Раймондс Вейонис вступил в среду в должность президента республики. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, он принес присягу перед избравшим его в начале июня Сеймом (парламентом) страны.

    После присяги в парламенте началась церемония награждения нового президента государственными наградами Латвии. Затем Вейонис примет участие в возложении цветов на Братском кладбище и к главному монументу страны - памятнику Свободы. В полдень состоится символическая церемония передачи президентского поста в резиденции главы государства. После этого у Вейониса предусмотрена инаугурация. От традиционного инаугурационного бала новоиспеченный президент отказался.

    Раймондс Вейонис  избран на этот пост тайным голосованием в сейме Латвии 3 июня. Его кандидатуру поддержали 55 депутатов из 100. 

    Вейонис родился в 1966 году в Псковской области.  В 2006 году был впервые избран депутатом сейма, многие годы занимал пост министра окружающей среды и регионального развития. После состоявшихся осенью прошлого года парламентских выборов в Латвии занял кресло главы оборонного ведомства.

    Согласно латвийскому законодательству, президента выбирают депутаты сейма прямым тайным голосованием. Он выполняет только представительские функции, вся полнота исполнительной власти принадлежит правительству, а законодательной - парламенту. Одно и то же лицо не может занимать пост главы государства более восьми лет.

    Срок полномочий бывшего президента Латвии Андриса Берзиньша истек 7 июля. Ранее он заявил, что по личным причинам не будет баллотироваться на второй срок.

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