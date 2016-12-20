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    Экс-министр обороны Армении будет участвовать в парламентских выборах 2017 года

    Сейран Оганян распространил заявление о намерении активно участвовать в политических процессах в Армении

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян заявил о намерении активно участвовать в политических, в частности избирательных процессах. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в распространенном заявлении Сейрана Оганяна.

    По его словам, со статусом министра обороны он попрощался "очень спокойно и без эмоциональных излияний".

    "В дальнейшем я отказывался от всех предложенных мне высоких должностей, поскольку хочу свой опыт, знания и усилия самостоятельно применить для достижения изменений во внутриполитической жизни нашего государства. Я принял решение активно участвовать в политических и в частности избирательных процессах, руководствуясь принципом "во имя" – во имя безопасности государства, реализации национальных идей", – заявил Оганян.

    При этом Оганян отметил, что в ближайшее время подробно представит свои программы и принципы, которыми он будет руководствоваться в ходе своей политической деятельности.

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