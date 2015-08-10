​Экс-мэр Махачкалы может быть приговорен к пожизненному заключению

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Сторона обвинения по делу экс-мэра Махачкалы Саида Амирова потребовала для него пожизненного лишения свободы, передает Report со ссылкой на BBC.

Представители гособвинения на прениях в Северо-Кавказском окружном военном суде заявили, что считают доказанными те факты, что Амиров является организатором убийства следователя СКР в 2011 году и обстрела торгово-развлекательного комплекса "Москва" в Каспийске в том же году, а его племянник Юсуп Джапаров - посредником в организации этих преступлений.

Представители прокуратуры просят суд назначить наказание Джапарову также в виде пожизненного лишения свободы, а другим подсудимым - от 9-ти до 20 лет лишения свободы.

Сам Амиров отрицает вину, заявляя, что все свидетели по делу дали показания под пытками.

На скамье подсудимых, помимо Амирова и его племянника Джапарова, - трое братьев Ахмедовых, Мурад Алиев, Магомед Кадиев и Зубаир Мутаев.

В 2014 году Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор по другому уголовному делу в отношении Амирова и Джапарова.

Их признали виновными в подготовке террористического акта и незаконном обороте оружия и приговорили к 10 и 8,5 годам лишения свободы соответственно.

Согласно материалам дела, они готовили покушение на руководителя отделения Пенсионного фонда Дагестана, борца Сагида Муртазалиева.

Самолет, в котором летел Муртазалиев, должны были сбить из переносного зенитно-ракетного комплекса, считает следствие.