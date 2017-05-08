Экс-мэр Москвы Юрий Лужков с женой находятся в Грузии

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Бывший мэр Москвы Юрий Лужков с супругой Еленой Батуриной находятся в Грузии.

Как сообщает Report со ссылкой на телекомпанию "Рустави 2", накануне они посетили патриархию, а затем присутствовала на службе в монастыре селения Канда, проводимой на грузинском и арамейском языках отцом Серафимом.

Напомним, в прошлом Лужков неоднократно делал заявления в адрес грузинских властей с требованием признать независимость Абхазии и т.н. Южной Осетии. 20 июля 2006 года МИД Грузии передал России ноту протеста в связи с несогласованным с Тбилиси визитом мэра Москвы Юрия Лужкова в Абхазию.

Согласно закону Грузии об оккупированных территориях, Лужкова должны были арестовать или оштрафовать, прямо в тбилисском международном аэропорту.